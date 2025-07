Il tasto per mandare indietro il film nei cruciverba: la soluzione è Rewind

REWIND

Curiosità e Significato di Rewind

Hai risolto il cruciverba con Rewind? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rewind.

Perché la soluzione è Rewind? Rewind è il termine inglese che indica l'azione di riavvolgere un video o un audio, per rivedere o ascoltare nuovamente una scena o una parte. È il tasto che permette di tornare indietro e rivivere momenti passati, molto usato nei lettori multimediali e nei dispositivi di riproduzione. In breve, rewind significa semplicemente riavvolgere per rivedere tutto da capo.

Come si scrive la soluzione Rewind

Se "Il tasto per mandare indietro il film" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

W Washington

I Imola

N Napoli

D Domodossola

