La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Mandare giù con l imbuto' è 'Tracannare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRACANNARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mandare giù con l imbuto" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mandare giù con l imbuto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tracannare? Il termine si riferisce all’azione di bere un liquido, spesso in modo rapido e senza masticarlo, come se si facesse passare tutto attraverso un imbuto. Questa espressione viene usata frequentemente in contesti informali per indicare il gesto di ingerire una bevanda in modo deciso, a volte in una sola volta. La sua origine deriva dall’immagine di far scorrere il contenuto lungo un tubo stretto, facilitando così il passaggio senza interruzioni. È un modo colloquiale che trasmette l’idea di un’azione immediata e senza troppi riguardi.

La soluzione associata alla definizione "Mandare giù con l imbuto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mandare giù con l imbuto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Tracannare:

T Torino R Roma A Ancona C Como A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mandare giù con l imbuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

