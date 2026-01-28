Mandare il pallone dritto in porta

SOLUZIONE: SEGNARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mandare il pallone dritto in porta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mandare il pallone dritto in porta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Segnare? Quando un giocatore riesce a far entrare il pallone nella rete avversaria, si dice che ha realizzato un goal. Questo gesto rappresenta l'atto di mettere a segno un punto importante durante la partita. Segnare è il risultato di un’azione precisa e spesso emozionante, che può cambiare le sorti di un incontro sportivo.

Se la definizione "Mandare il pallone dritto in porta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mandare il pallone dritto in porta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Segnare:

S Savona E Empoli G Genova N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mandare il pallone dritto in porta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

