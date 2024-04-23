Data indietro
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Data indietro' è 'Resa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RESA
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Data indietro
- Risposta: RESA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Data indietro nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Resa
In presenza della definizione "Data indietro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Resa'.
Le 4 lettere della soluzione
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