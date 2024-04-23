Data indietro

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Data indietro' è 'Resa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESA

Vuoi approfondire la risposta Resa? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Data indietro
  • Risposta: RESA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A
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Data indietro nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Resa

In presenza della definizione "Data indietro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Resa'.

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Resa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Data indietro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.