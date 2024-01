La Soluzione ♚ Un passo all indietro nella trama del film

La definizione e la soluzione di: Un passo all indietro nella trama del film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un passo all indietro nella trama del film: Il passo del diavolo (devil's pass, conosciuto anche col titolo the dyatlov pass incident) è un film del 2013 diretto da renny harlin. girata come un falso... Curiosità su: Il passo del diavolo (devil's pass, conosciuto anche col titolo the dyatlov pass incident) è un film del 2013 diretto da renny harlin. girata come un falso... L'analessi, o retrospezione (spesso indicata con il termine di lingua inglese flashback), è un procedimento narrativo che interrompe la struttura cronologica (di causa ed effetto) della fabula, aprendo uno squarcio nel passato e raccontando avvenimenti che precedono il punto raggiunto dalla storia, quindi determina l'intreccio (russo: Sûžet, o Sjužet, ovvero "soggetto") che è opposto per concetto alla fabula. Si tratta di un modo narratologico che serve per dare più slancio alla prosa. Il termine, derivato dalla lingua greca , análepsis, 'ripresa', indica il racconto di un fatto accaduto in precedenza. All'opposto, la prolessi, da p, pròlepsis (talvolta, in inglese, flashforward) rivela gli eventi che accadranno in futuro. Italiano Sostantivo flashback ( approfondimento) m inv (cinematografia) interruzione della successione cronologica della trama mediante l'inserimento di scene che riguardano eventi precedenti (per estensione) utilizzo della tecnica cinematografica nella letteratura vicenda del passato che riaffiora alla mente, anche con "immaginazione" Sillabazione lemma non sillababile Etimologia / Derivazione termine mutuato dalla lingua inglese, composizione di flash e back Sinonimi analessi Termini correlati déjà-vu Varianti flash-back

