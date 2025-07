Stoffa a coste nei cruciverba: la soluzione è Reps

REPS

Curiosità e Significato di Reps

Hai risolto il cruciverba con Reps? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Reps.

Perché la soluzione è Reps? Stoffa a coste è un'espressione che indica un tessuto con rigature longitudinali, simile a piccole onde o coste. La parola REPS deriva dal termine inglese, usato in sartoria e moda per descrivere proprio questo tipo di tessuto caratterizzato da linee in rilievo. Quindi, quando si parla di stoffa a coste, ci si riferisce a un materiale con un motivo a righe verticali, molto usato per capi casual e eleganti.

Come si scrive la soluzione Reps

Stai cercando la risposta alla definizione "Stoffa a coste"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

