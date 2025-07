Fa strage di galline nei cruciverba: la soluzione è Faina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fa strage di galline' è 'Faina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAINA

Curiosità e Significato di Faina

La parola Faina è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Faina.

Perché la soluzione è Faina? Fa strage di galline è un modo di dire che indica una serie di perdite o danni ingenti. La parola faina è un piccolo carnivoro noto per attaccare pollai e uccidere molte galline in pochi istanti. In senso figurato, si riferisce a chi causa grande disordine o distruzione. È un'espressione colorita per descrivere situazioni caotiche o devastanti.

Come si scrive la soluzione Faina

Hai davanti la definizione "Fa strage di galline" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O E O L N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLONNE" COLONNE

