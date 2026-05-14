Le galline ottime farcite

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le galline ottime farcite' è 'Faraone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARAONE

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Perché la soluzione è Faraone? Faraone è un termine che si riferisce a un piatto tipico della cucina tradizionale, caratterizzato da delle galline ottime farcite. Questa preparazione prevede l'uso di pollame di alta qualità, accuratamente farcito con ingredienti saporiti e aromatici, per poi essere cotto fino a ottenere una carne succulenta e ben aromatizzata. La ricetta è molto apprezzata per la sua semplicità e gusto autentico, rappresentando un esempio di come la tradizione culinaria italiana valorizzi i prodotti locali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le galline ottime farcite". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Le galline ottime farcite nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Faraone

Se la definizione "Le galline ottime farcite" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le galline ottime farcite" conferma che la soluzione 'Faraone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Faraone

F Firenze A Ancona R Roma A Ancona O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le galline ottime farcite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faraone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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