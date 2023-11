La definizione e la soluzione di: Fa strage di polli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DONNOLA

Significato/Curiosita : Fa strage di polli

La donnola (Mustela nivalis Linnaeus, 1758) è un mammifero della famiglia dei Mustelidi lungo circa 30 centimetri, di cui 4 centimetri di coda. Ha il corpo snello ricoperto da un pelame soffice di colore fulvo sul dorso e grigio bianco sul ventre. Ha zampe corte, unghie aguzze e orecchie larghe. Sono segnalati casi di donnole appartenenti a popolazioni montane, che durante l'inverno cambiano pelo assumendo una colorazione completamente o parzialmente bianca come l'ermellino.

Altre risposte alla domanda : Fa strage di polli : strage; polli; Avvenne il 19 luglio 1992: la strage di via; Fece una strage con una mascella d asino; Fa strage di galline; L influenza che fa strage di uccelli; Barbara strage ; Lo spiazzo per i polli ; Gli spiazzi per i polli ; Sono più grassi dei polli ; La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati; Spiazzi per polli ;

