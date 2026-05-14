Galli e galline

Home / Soluzioni Cruciverba / Galli e galline

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Galli e galline' è 'Polli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLLI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Polli? Galli e galline sono uccelli domestici appartenenti alla famiglia dei galliformi, noti per la loro capacità di deporre uova e di essere allevati per carne e uova. I polli rappresentano una delle specie più diffuse e apprezzate in tutto il mondo, grazie alla loro adattabilità e alla produzione costante di alimenti di origine animale. La loro presenza nelle aziende agricole contribuisce alla sicurezza alimentare e all'economia rurale. La loro vita si svolge in ambienti controllati e in cortili, dove si alimentano e si riproducono.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Galli e galline". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Galli e galline nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Polli

La soluzione associata alla definizione "Galli e galline" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Galli e galline" conferma che la soluzione 'Polli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Polli

P Padova O Otranto L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Galli e galline" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Polli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li spennano certi imbroglioniMolti dicono di conoscere bene i propriLi infilza il rosticciereComprende galline e galliLuoghi riservati a galli e gallineNe fanno parte anche oche e gallineSottomisero i GalliCaratterizzava Dina Galli