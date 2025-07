La linea fortificata che erigevano gli assediati nei cruciverba: la soluzione è Controvallazione

CONTROVALLAZIONE

Curiosità e Significato di Controvallazione

La parola Controvallazione è una soluzione di 16 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Controvallazione.

Perché la soluzione è Controvallazione? La controvallazione è una linea fortificata costruita dagli assediati per proteggersi durante un attacco. Funziona come una barriera difensiva, offrendo riparo e punti di osservazione strategici. Questa tecnica permette di respingere gli assalti e di consolidare le difese, dimostrando la capacità di resistere anche in situazioni di forte pressione. La controvallazione rappresenta quindi un'importante strategia di difesa militare.

Come si scrive la soluzione Controvallazione

Hai trovato la definizione "La linea fortificata che erigevano gli assediati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

