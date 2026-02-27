Città fortificata sui Colli Euganei

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Città fortificata sui Colli Euganei' è 'Monselice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONSELICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città fortificata sui Colli Euganei" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città fortificata sui Colli Euganei". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Monselice? Monselice è una suggestiva cittadina che si trova sui Colli Euganei, famosa per la sua storia e il suo patrimonio architettonico. La posizione elevata e le mura antiche testimoniano la sua importanza strategica nel passato, offrendo protezione e controllo sul territorio circostante. Tra i luoghi di interesse si trovano castelli, torri e chiese che riflettono la ricchezza culturale di questa località. La sua atmosfera affascinante invita a scoprire un pezzo di storia veneta.

Per risolvere la definizione "Città fortificata sui Colli Euganei", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città fortificata sui Colli Euganei" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Monselice:

M Milano O Otranto N Napoli S Savona E Empoli L Livorno I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città fortificata sui Colli Euganei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

