La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici' è 'Archi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Archi? Gli archi sono strutture curve utilizzate fin dall'antichità come strumenti di caccia e guerra. In passato, venivano eretti in celebrazione di vittorie sui nemici, simboli di potenza e prestigio. Queste creazioni riflettevano abilità artigianale e ingegneristica, rendendo omaggio a imprese militari importanti. La loro presenza nei monumenti antichi testimonia il valore attribuito a tali vittorie e il desiderio di conservarne la memoria nel tempo. La loro forma elegante e funzionale resta ancora oggi un simbolo di forza e vittoria.

Se la definizione "Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Archi:

A Ancona R Roma C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

