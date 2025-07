I pellirosse li erigevano nei loro villaggi nei cruciverba: la soluzione è Totem

TOTEM

Curiosità e Significato di Totem

Perché la soluzione è Totem? Il termine totem si riferisce a un simbolo o figura sacra rappresentata da alcune tribù indigene, come i Pellirosse, che lo consideravano un'icona protettiva e identitaria. Questi simboli venivano eretti nei loro villaggi per onorare spiriti, antenati o forze naturali, creando un legame spirituale tra la comunità e il mondo che la circonda. È un modo di esprimere identità e rispetto per la natura.

Come si scrive la soluzione Totem

T Torino

O Otranto

T Torino

E Empoli

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G B A L L N E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GABANELLI" GABANELLI

