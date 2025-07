Sfocia nel mar Nero nei cruciverba: la soluzione è Dnepr

DNEPR

Curiosità e Significato di Dnepr

Approfondisci la parola di 5 lettere Dnepr: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dnepr? Il Dnepr è uno dei più lunghi fiumi dell'Europa, che attraversa Russia, Bielorussia e Ucraina, sfociando nel Mar Nero. La sua importanza storica e culturale si riflette nelle città che attraversa e nell’uso come via di trasporto e irrigazione. Un corso d'acqua fondamentale per l’economia e la vita di molte popolazioni, rappresenta un simbolo di continuità tra le terre dell’est europeo.

Come si scrive la soluzione Dnepr

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sfocia nel mar Nero", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

N Napoli

E Empoli

P Padova

R Roma

