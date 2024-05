La Soluzione ♚ Uno Stato sul Mar Nero La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ROMANIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ROMANIA

Significato della soluzione per: Uno stato sul mar nero La Romania (in romeno România, [rom'nia]) è uno Stato membro dell'Unione europea e dell'ONU, situato in Europa centro-orientale al confine con la penisola balcanica. Ha una popolazione di 19 053 815 abitanti (2022) e una superficie di 238391 km². È una repubblica semipresidenziale e la sua capitale è Bucarest. Confina a ovest con l'Ungheria e la Serbia, a sud con la Bulgaria, a est con il Mar Nero, la Moldavia e l'Ucraina e a nord nuovamente con l'Ucraina. Italiano: Nome proprio: Romania ( approfondimento) . (toponimo) stato dell'Europa dell'Est che è bagnato dal Mar Nero racchiuso tra la Bulgaria, la Serbia, l'Ungheria, l'Ucraina e la Moldavia, e la cui capitale è Bucarest. Romània. (toponimo) (linguistica) area geografica dove la lingua latina ha lasciato il segno. Sillabazione: Ro | ma | nì | a. Etimologia / Derivazione: deriva dal romeno Romanian.

Altre Definizioni con romania; stato; nero;