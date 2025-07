Fiume che nasce in Germania e sfocia nel Mar Nero nei cruciverba: la soluzione è Danubio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fiume che nasce in Germania e sfocia nel Mar Nero' è 'Danubio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DANUBIO

Curiosità e Significato di Danubio

Perché la soluzione è Danubio? Il Danubio è uno dei fiumi più lunghi d'Europa, nasce in Germania e attraversa molti paesi prima di sfociare nel Mar Nero. È fondamentale per il commercio, la cultura e la storia del continente, collegando città e regioni diverse. Un simbolo di unità e diversità, il Danubio rappresenta il cuore pulsante dell’Europa centrale e orientale.

Come si scrive la soluzione Danubio

Se "Fiume che nasce in Germania e sfocia nel Mar Nero" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

U Udine

B Bologna

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O N A I R D G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GORDIANO" GORDIANO

