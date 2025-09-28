Fiume dei Carpazi

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fiume dei Carpazi' è 'Dnestr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DNESTR

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Fiume dei Carpazi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dnestr

Quando la definizione "Fiume dei Carpazi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dnestr'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fiume dei Carpazi
  • Risposta: DNESTR
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: D_____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: R

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola
N Napoli
E Empoli
S Savona
T Torino
R Roma

La soluzione 'Dnestr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fiume dei Carpazi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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