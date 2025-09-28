Fiume dei Carpazi
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SOLUZIONE: DNESTR
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Fiume dei Carpazi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dnestr
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fiume dei Carpazi
- Risposta: DNESTR
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: R
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Dnestr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fiume dei Carpazi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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