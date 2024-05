La Soluzione ♚ Porto ucraino sul Mar Nero

: ODESSA

Curiosità su Porto ucraino sul mar nero: mar d'azov (in ucraino ´ ´, azovs'ke more; in russo ´ ´, azovoskoe more) è una grande baia situata a nord-est del mar nero,... Odessa (AFI: /o'dessa/ o /o'dssa/; in ucraino , Odesa; in russo ; in yiddish , Adés) è una città dell'Ucraina meridionale sul mar Nero, capoluogo dell'oblast' omonima e del distretto omonimo. La città contava, al 2020, circa un milione di abitanti ed era pertanto la quarta città più popolosa dell'Ucraina dopo la capitale Kiev, Charkiv e Dnipro. Principale porto del paese, Odessa è anche una meta turistica e un centro termale.

