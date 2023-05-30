Sfocia nel mar Caspio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sfocia nel mar Caspio' è 'Volga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLGA

Perché la soluzione è Volga? Il Volga è il fiume più lungo della Russia e d'Europa, attraversando numerose regioni prima di arrivare a un grande bacino idrico. La sua foce si apre nel mar Caspio, creando un delta ricco di biodiversità e affacciato su un mare interno. Questo corso d'acqua ha un ruolo fondamentale per l'economia e la cultura delle popolazioni locali, rappresentando anche un importante elemento geografico che collega varie aree del Paese. La sua presenza caratterizza il paesaggio e le attività della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfocia nel mar Caspio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Sfocia nel mar Caspio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Volga

In presenza della definizione "Sfocia nel mar Caspio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfocia nel mar Caspio" conferma che la soluzione 'Volga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Volga

V Venezia O Otranto L Livorno G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfocia nel mar Caspio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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