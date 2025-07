Le maestranze in fabbrica nei cruciverba: la soluzione è Operai

Home / Soluzioni Cruciverba / Le maestranze in fabbrica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le maestranze in fabbrica' è 'Operai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPERAI

Curiosità e Significato di Operai

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Operai, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Operai? Le maestranze in fabbrica sono gli operai e i lavoratori specializzati che svolgono le attività manuali e operative all’interno di un'industria. Sono fondamentali per la produzione, eseguendo compiti che richiedono competenza e esperienza. In breve, rappresentano il cuore pulsante della produzione industriale, trasformando le materie prime in prodotti finiti, e senza di loro l’intero processo produttivo sarebbe impossibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un ascensore in fabbricaFabbrica di datteriFabbrica di lateriziUna fabbrica di moneteLa fabbrica con i soffiatori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Operai

Hai trovato la definizione "Le maestranze in fabbrica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A L I C R O T G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRATTACIELO" GRATTACIELO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.