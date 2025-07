Le maestranze dell edilizia nei cruciverba: la soluzione è Muratori

MURATORI

Curiosità e Significato di Muratori

Perché la soluzione è Muratori? Le maestranze dell'edilizia sono i professionisti che lavorano sul campo per costruire, ristrutturare e mantenere edifici e infrastrutture. Tra questi, i più noti sono i muratori, esperti nel mettere insieme mattoni, pietre e materiali vari per dare forma alle strutture. Sono il cuore del settore edile, fondamentali per realizzare qualsiasi progetto di costruzione.

Come si scrive la soluzione Muratori

M Milano

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R O T L I A Mostra soluzione



