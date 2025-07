Quella di credito la concede la banca nei cruciverba: la soluzione è Apertura

APERTURA

Curiosità e Significato di Apertura

Perché la soluzione è Apertura? L'apertura è il momento in cui si concede l'accesso o l'ingresso a qualcosa, come una porta o un conto bancario. Nel contesto finanziario, si parla di apertura di credito quando la banca permette a un cliente di utilizzare una linea di credito prestabilita. È un passo fondamentale per avviare rapporti di collaborazione e facilitare operazioni economiche. In sostanza, rappresenta l'inizio di una relazione di fiducia e disponibilità.

Come si scrive la soluzione Apertura

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

