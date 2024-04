La Soluzione ♚ Li concede la banca

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Li concede la banca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FIDI

Curiosità su Li concede la banca: Popolare a società per azioni, la denominazione ufficiale passa a bper banca s.p.a. dall'inizio degli anni 1920 concede al comune di modena e alla provincia... Il fido bancario, o affidamento, è definito come l'impegno assunto da una banca a mettere una somma a disposizione del cliente, o di assumere per suo conto un'obbligazione nei confronti di un terzo.

