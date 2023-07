Il credito dato dalla banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il credito dato dalla banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FIDO

Significato/Curiosita : Il credito dato dalla banca

Nel 1998, dalla fusione dei gruppi credito italiano (formato da credito italiano e rolo banca 1473, nata nel 1996 dalla fusione tra il credito romagnolo... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il fido bancario, o affidamento, è definito come l'impegno assunto da una banca a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

