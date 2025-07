Scelgono i tessuti con i clienti nei cruciverba: la soluzione è Sarti

SARTI

Curiosità e Significato di Sarti

Perché la soluzione è Sarti? Il termine sarti indica gli artigiani specializzati nel creare, adattare e riparare abiti su misura, scelti con cura insieme ai clienti per garantire vestiti perfetti. Sono esperti nel selezionare i tessuti più adatti alle esigenze di ciascuno, offrendo un servizio personalizzato e di qualità. In sostanza, i sarti sono coloro che trasformano i tessuti in capi unici e su misura, soddisfacendo ogni desiderio di stile.

Come si scrive la soluzione Sarti

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

