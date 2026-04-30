Si scelgono per i bagni

Home / Soluzioni Cruciverba / Si scelgono per i bagni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si scelgono per i bagni' è 'Sanitari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANITARI

Perché la soluzione è Sanitari? I sanitari sono elementi fondamentali nei bagni, scelti per garantire funzionalità e comfort. La loro selezione richiede attenzione ai materiali, alla praticità d’uso e all’estetica, per adattarsi all’ambiente e alle esigenze quotidiane. Sono dispositivi che facilitano le attività di igiene personale e contribuiscono all’igiene generale della stanza. La varietà di forme, colori e modelli permette di personalizzare gli spazi, assicurando un utilizzo pratico e duraturo nel tempo. La scelta dei sanitari è quindi un passaggio importante nella progettazione di un bagno funzionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si scelgono per i bagni". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si scelgono per i bagni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sanitari

Quando la definizione "Si scelgono per i bagni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si scelgono per i bagni" conferma che la soluzione 'Sanitari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sanitari

S Savona A Ancona N Napoli I Imola T Torino A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si scelgono per i bagni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sanitari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lavorano per i pazientiMolti lavorano in ospedaleWc, lavabo e bidetSi scelgono a seconda dei cibiSi legge sulla porta di vari bagni pubblici fraSi scelgono al ristoranteSi scelgono dai classiciSi fa nei bagni turchi