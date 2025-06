Molto scrupolose quando scelgono nei cruciverba: la soluzione è Selettive

Home / Soluzioni Cruciverba / Molto scrupolose quando scelgono

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Molto scrupolose quando scelgono' è 'Selettive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELETTIVE

Curiosità e Significato di Selettive

Approfondisci la parola di 9 lettere Selettive: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Selettive? Selettive indica qualcosa o qualcuno che fa scelte attente e accurate, valutando ogni dettaglio con precisione. Questo termine si usa spesso per descrivere persone, istituzioni o processi che non lasciano nulla al caso, preferendo solo ciò che soddisfa determinati criteri di qualità o interesse. In definitiva, essere selettivi significa scegliere con cura, evitando decisioni affrettate o superficiali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Molto in FranciaMolto gustosiMolto redditiziaLunghissima auto molto scenografica fraUno molto ammirato fu Benny Goodman

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Selettive

Hai davanti la definizione "Molto scrupolose quando scelgono" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S A S S O N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SASSONIA" SASSONIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.