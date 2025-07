Soldati addetti ai cannoni nei cruciverba: la soluzione è Serventi

SERVENTI

Curiosità e Significato di Serventi

La soluzione Serventi di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Serventi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Serventi? Serventi indica le persone che si occupavano di manutenere e usare i cannoni nelle truppe militari, spesso in epoche passate. Erano addetti specializzati, fondamentali per l’efficacia delle artiglierie. Il termine sottolinea il ruolo di servi o assistenti, spesso in un contesto storico o militare, evidenziando la loro funzione di supporto essenziale nelle operazioni di battaglia.

Come si scrive la soluzione Serventi

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

