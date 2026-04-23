I soldati con il lanciafiamme

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I soldati con il lanciafiamme' è 'Guastatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUASTATORI

Perché la soluzione è Guastatori? I soldati con il lanciafiamme vengono chiamati guastatori, un reparto specializzato nelle operazioni di attacco e demolizione. Questi combattenti sono addestrati a utilizzare armi incendiarie per eliminare ostacoli, eliminare nemici nascosti e distruggere strutture strategiche. La loro presenza sul campo di battaglia è fondamentale per facilitare l'avanzata delle truppe e indebolire le difese avversarie. La loro funzione è quindi strettamente legata alla capacità di distruggere e neutralizzare obiettivi specifici con efficacia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I soldati con il lanciafiamme". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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I soldati con il lanciafiamme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Guastatori

La soluzione associata alla definizione "I soldati con il lanciafiamme" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I soldati con il lanciafiamme" conferma che la soluzione 'Guastatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Guastatori

G Genova U Udine A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I soldati con il lanciafiamme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guastatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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