I soldati con il lanciafiamme
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I soldati con il lanciafiamme' è 'Guastatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GUASTATORI
Perché la soluzione è Guastatori? I soldati con il lanciafiamme vengono chiamati guastatori, un reparto specializzato nelle operazioni di attacco e demolizione. Questi combattenti sono addestrati a utilizzare armi incendiarie per eliminare ostacoli, eliminare nemici nascosti e distruggere strutture strategiche. La loro presenza sul campo di battaglia è fondamentale per facilitare l'avanzata delle truppe e indebolire le difese avversarie. La loro funzione è quindi strettamente legata alla capacità di distruggere e neutralizzare obiettivi specifici con efficacia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I soldati con il lanciafiamme". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
I soldati con il lanciafiamme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Guastatori
La soluzione associata alla definizione "I soldati con il lanciafiamme" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I soldati con il lanciafiamme" conferma che la soluzione 'Guastatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Guastatori
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I soldati con il lanciafiamme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guastatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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