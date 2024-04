La Soluzione ♚ Impedisce ai non addetti l accesso ai tralicci

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Impedisce ai non addetti l accesso ai tralicci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARASALITE

Curiosità su Impedisce ai non addetti l accesso ai tralicci: Erano azionati da potenti motori posti all'esterno. in alto, su grandi tralicci metallici, erano poste due molette, enormi ruote che sostenevano e guidavano... Il Campionato italiano di Formula 3 del 1989 fu corso su 11 gran premi e fu il venticinquesimo della serie. Fu vinto da Gianni Morbidelli della scuderia Forti Corse su Dallara F389-Alfa Romeo.

