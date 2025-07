La scaletta di corda per salire su un imbarcazione nei cruciverba: la soluzione è Biscaglina

BISCAGLINA

Curiosità e Significato di Biscaglina

Perché la soluzione è Biscaglina? La biscaglina è una corda a ordito di fibre robuste, utilizzata come scaletta per salire a bordo di imbarcazioni. Leggera e resistente, permette di raggiungere facilmente la nave o la barca dal mare o dal molo. Un elemento essenziale per garantire sicurezza e praticità durante le operazioni di ormeggio e sbarco, rendendo il trasferimento più semplice e sicuro per tutti.

Come si scrive la soluzione Biscaglina

B Bologna

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G S T E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STIEG" STIEG

