Fortemente tirata come una corda di violino
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fortemente tirata come una corda di violino' è 'Tesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TESA
Perché la soluzione è Tesa? La parola TESA si riferisce a una condizione in cui i muscoli o le corde vocali sono tesi, causando una sensazione di rigidità e fastidio. Questa tensione può influenzare la qualità del suono prodotto, rendendolo più acuto o squillante, e può derivare da stress, affaticamento o cattive abitudini vocali. Quando si è TESA, il tono si mantiene rigido e poco elastico, rendendo difficile parlare o cantare senza disagio. La tensione è spesso evidente anche nell’aspetto fisico delle corde vocali.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fortemente tirata come una corda di violino". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Fortemente tirata come una corda di violino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tesa
Questa pagina è dedicata alla definizione "Fortemente tirata come una corda di violino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fortemente tirata come una corda di violino" conferma che la soluzione 'Tesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Tesa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fortemente tirata come una corda di violino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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