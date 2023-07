Corda per l ormeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corda per l ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMARRA

Significato/Curiosita : Corda per l ormeggio

Il nodo barcaiolo è un nodo bloccante che viene utilizzato per fissare una qualsiasi corda a un punto di ancoraggio. esso deve probabilmente il proprio... Adamo mario fiamberti, detto amarro (stradella, 10 settembre 1894 – feltre, 31 agosto 1970), è stato uno psichiatra italiano che per primo, nel 1937, eseguì... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Corda per l ormeggio : corda; ormeggio; I suoi Castelli ci ricorda no il vino Verdicchio; Un aggregato di cellule che ricorda il frutto del gelso; La città che l inno nazionale francese ci ricorda ; La corda del boia; La ricorda la basilica di Betlemme; Sono cavi da ormeggio ; Colonna da ormeggio ; Grossa fune da ormeggio ; ormeggio galleggiante perlopiù biconico; Insieme di pali per l ormeggio ;

Cerca altre Definizioni