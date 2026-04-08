Fatto salire sulla nave

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fatto salire sulla nave' è 'Imbarcato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMBARCATO

Perché la soluzione è Imbarcato? Quando qualcuno viene portato a bordo di una nave, si dice che è stato imbarcato. Questo termine si riferisce all'atto di salire su una imbarcazione, spesso per motivi di viaggio o trasporto. La parola indica quindi la condizione di chi si trova a bordo di una nave, pronta per la partenza o in viaggio. L'imbarcato può essere un passeggero, un equipaggio o un carico, e la sua presenza è fondamentale per l'attività marittima.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fatto salire sulla nave". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fatto salire sulla nave nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Imbarcato

La definizione "Fatto salire sulla nave" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fatto salire sulla nave" conferma che la soluzione 'Imbarcato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Imbarcato

I Imola M Milano B Bologna A Ancona R Roma C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fatto salire sulla nave" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imbarcato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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