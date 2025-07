Arde soltanto per pochi secondi nei cruciverba: la soluzione è Cerino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Arde soltanto per pochi secondi' è 'Cerino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERINO

Curiosità e Significato di Cerino

Vuoi sapere di più su Cerino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cerino.

Perché la soluzione è Cerino? Cerino è un piccolo fiammifero, spesso usato per accendere un fuoco. Il suo nome deriva dal latino cera, perché un tempo si accendeva con pezzetti di cera. Arde soltanto per pochi secondi, ma è essenziale per avviare il fuoco. Un oggetto semplice, ma fondamentale quando si vuole accendere qualcosa in modo pratico e rapido.

Come si scrive la soluzione Cerino

Hai davanti la definizione "Arde soltanto per pochi secondi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C I A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AIACE" AIACE

