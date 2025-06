Un corridore da pochi secondi nei cruciverba: la soluzione è Centometrista

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un corridore da pochi secondi' è 'Centometrista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTOMETRISTA

Curiosità e Significato di Centometrista

Vuoi sapere di più su Centometrista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Centometrista.

Perché la soluzione è Centometrista? Il termine centometrista indica chi corre o compete nei 100 metri, una specialità sprint molto popolare nell'atletica leggera. È un atleta che si dedica a questa breve ma intensa distanza, spesso protagonista di grandi competizioni come le Olimpiadi. In parole semplici, è il corridore da pochi secondi, capace di coprire il tragitto in un batter d'occhio. Un vero e proprio velocista di livello mondiale.

Come si scrive la soluzione Centometrista

Stai cercando la risposta alla definizione "Un corridore da pochi secondi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C P O O S O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLPOSO" COLPOSO

