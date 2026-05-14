Solo pochi tennisti sono riusciti a vincere il Grande

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Solo pochi tennisti sono riusciti a vincere il Grande' è 'Slam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLAM

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Perché la soluzione è Slam? La parola SLAM si riferisce a un torneo di grande importanza nel mondo del tennis, riconosciuto come uno dei quattro eventi principali che assegnano punti fondamentali per la classifica mondiale. Solo alcuni tennisti sono riusciti a conquistare tutti e quattro i titoli principali nel corso della loro carriera, dimostrando abilità eccezionali e costanza. La vittoria in un torneo SLAM rappresenta un traguardo prestigioso e raro, riservato ai migliori atleti di questo sport.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Solo pochi tennisti sono riusciti a vincere il Grande". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Solo pochi tennisti sono riusciti a vincere il Grande nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Slam

La definizione "Solo pochi tennisti sono riusciti a vincere il Grande" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Solo pochi tennisti sono riusciti a vincere il Grande" conferma che la soluzione 'Slam' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Slam

S Savona L Livorno A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Solo pochi tennisti sono riusciti a vincere il Grande" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Slam' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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