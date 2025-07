Alberi detti anche alni nei cruciverba: la soluzione è Ontani

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alberi detti anche alni' è 'Ontani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONTANI

Curiosità e Significato di Ontani

Hai risolto il cruciverba con Ontani? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ontani.

Perché la soluzione è Ontani? Gli ontani sono alberi noti anche come alni, appartengono alla famiglia delle Betulaceae e sono diffusi in molte regioni. Riconoscibili per le foglie a forma di cuore e i fiori spiccatamente gialli, sono spesso utilizzati in ambienti naturali e per scopi ornamentali. La loro capacità di vivere in terreni umidi li rende preziosi per il recupero di aree degradate.

Come si scrive la soluzione Ontani

Non riesci a risolvere la definizione "Alberi detti anche alni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R S A C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCARNE" SCARNE

