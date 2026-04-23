Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21' è 'Under'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNDER

Perché la soluzione è Under? Gli Azzurrini del calcio rappresentano la nazionale italiana di categoria under 21, composta da giovani calciatori che si stanno affermando nel panorama sportivo. Questo appellativo sottolinea la loro giovane età e il ruolo di futura speranza del calcio nazionale. La loro partecipazione a competizioni internazionali permette di valutare il talento emergente e di preparare i giocatori che potrebbero successivamente indossare la maglia della nazionale maggiore. La loro crescita è fondamentale per il progresso del calcio italiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Under

La soluzione associata alla definizione "Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21" conferma che la soluzione 'Under' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Under

U Udine N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Under' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La squadra azzurra sotto i 21Contrario di overAzzurrini o 21Così sono detti i rossoneri del calcio di MilanoCosì sono detti particolari armamentiLo sono di forma i palloni da basket e da calcioCosì sono detti i popoli di cultura ibericaCosì sono detti i calciatori con alte qualità tecniche