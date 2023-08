I grossi topi detti anche pantegane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I grossi topi detti anche pantegane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RATTI

Significato/Curiosita : I grossi topi detti anche pantegane

(album). il ratto bruno, noto anche come ratto norvegese, ratto grigio, ratto delle chiaviche, surmolotto o pantegana (rattus norvegicus berkenhout)... Pio xi (in latino: pius pp. xi, nato ambrogio damiano achille ratti; desio, 31 maggio 1857 – città del vaticano, 10 febbraio 1939) è stato il 259º vescovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

