Lo è il peccato non grave nei cruciverba: la soluzione è Veniale

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il peccato non grave

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è il peccato non grave' è 'Veniale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENIALE

Curiosità e Significato di Veniale

La parola Veniale è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Veniale.

Perché la soluzione è Veniale? Veniale indica un peccato di minore entità, che non compromette gravemente la coscienza o la relazione con Dio. È considerato meno grave rispetto a quello mortale e può essere perdonato facilmente. In parole semplici, si tratta di un errore o mancanza lieve, che permette di mantenere la pace interiore. Conoscere il significato aiuta a distinguere tra errori lievi e gravi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il peccato commesso da Adamo ed EvaLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Veniale

La definizione "Lo è il peccato non grave" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C O N D E I V T R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENDICATORI" VENDICATORI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.