Lo è il peccato commesso da Adamo ed Eva

Significato della soluzione per: Lo e il peccato commesso da adamo ed eva

Si indica invece con il termine "idiografo" un documento scritto da mano diversa da quella dell'autore, ma sotto stretta sorveglianza di quest'ultimo. In filologia, un autografo (dal greco antico autògrafos, a sua volta da autòs, "stesso" e gràphein, "scrivere", con il senso di 'scritto dallo stesso') è un testo scritto interamente di pugno dall'autore e rappresenta quindi l'originale dell'opera.

Italiano: Aggettivo: originale m e f (pl.: originali) . che non è stato modificato in seguito ad una prima realizzazione questo è il manoscritto originale.. tipico, tradizionale di un luogo il panettone è un prodotto originale di Milano.. che non segue schemi tradizionali, nuovo è un'idea originale.. (familiare) eccentrico, bizzarro Un po' imbarazzata, comunque l'anziana professoressa al giovane un poco strano: "Ah, originale.