Fa arrivare lo sguardo lontano nei cruciverba: la soluzione è Binocolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa arrivare lo sguardo lontano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa arrivare lo sguardo lontano' è 'Binocolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BINOCOLO

Curiosità e Significato di Binocolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Binocolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Binocolo.

Perché la soluzione è Binocolo? Il termine binocolo indica un dispositivo ottico che permette di vedere oggetti lontani con maggiore chiarezza e dettaglio, grazie a due lenti. È ideale per osservare paesaggi, animali o eventi a distanza. Utilizzato in molte attività come birdwatching, escursionismo o sport, il binocolo allarga lo sguardo e permette di far arrivare lo sguardo lontano, offrendo una prospettiva più ampia e dettagliata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chi lo dà fa partire il progettoIl favoloso rettile che uccideva con lo sguardoChi lo fa fa chiassoQuello del terreno lo fa il bulldozerLo fa l autorità inquirente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Binocolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Fa arrivare lo sguardo lontano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

N Napoli

O Otranto

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E S P D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPONDE" SPONDE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.