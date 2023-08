Chi lo dà fa partire il progetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo dà fa partire il progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INPUT

Significato/Curiosita : Chi lo da fa partire il progetto

Cui il suo progetto di gabinetto spaziale fa parte di informazioni "classificate" (ossia riservate), risponde ironicamente che lo è quanto il progetto manhattan... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. input è un termine inglese con significato di «immettere» che in campo informatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Chi lo dà fa partire il progetto : partire; progetto; Impartire disposizioni; Fa partire l apparecchio all ora fissata; Anagramma di stalliere che rima con partire ; Ci si va per partire ; A partire da questo luogo aulico; Si prepara per partire ; L aria di un progetto sconclusionato; Puntare i propri risparmi su un progetto ; La località del New Mexico del progetto Manhattan; Il grafico che indica le fasi di un progetto ; Si dice di progetto inattuabile; Dare il via a un progetto ;

