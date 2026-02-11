Una scienza che mira molto lontano

Home / Soluzioni Cruciverba / Una scienza che mira molto lontano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una scienza che mira molto lontano' è 'Astronomia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTRONOMIA

Perché la soluzione è Astronomia? L'astronomia è la disciplina che studia l'universo e i corpi celesti, cercando di comprendere l'origine e l'evoluzione di stelle, pianeti e galassie. Attraverso osservazioni e analisi, questa scienza ci permette di esplorare lo spazio a grande distanza, ampliando continuamente le nostre conoscenze sulle meraviglie dell'universo. È un campo che spinge sempre più in là i limiti della nostra comprensione, spingendo l'umanità a sognare e a scoprire l'ignoto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una scienza che mira molto lontano" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una scienza che mira molto lontano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una scienza che mira molto lontano nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Astronomia

Per risolvere la definizione "Una scienza che mira molto lontano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una scienza che mira molto lontano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Astronomia:

A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto N Napoli O Otranto M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una scienza che mira molto lontano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo studio delle stelleLa scienza con i potenti telescopiLa scienza di Copernico e KepleroMolto lontano nel tempo o nello spazioVengono da molto lontano ma... ci passiamo sopraMira molto in altoLa scienza delle compagnie assicurativeMolto in Francia