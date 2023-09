Quello del terreno lo fa il bulldozer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del terreno lo fa il bulldozer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LIVELLAMENTO

Significato/Curiosita : Quello del terreno lo fa il bulldozer

Rivolta il terreno esponendo le mine o voltandole a testa in giù in modo da ridurne il potenziale offensivo. speciali bulldozer come i bulldozer corazzati... Preferiscono approcci che generalizzano quanto appena ipotizzato. nel livellamento esponenziale semplice si muove dalla media degli n valori osservati:...