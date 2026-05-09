Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia' è 'Sognante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOGNANTE

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Perché la soluzione è Sognante? La parola sognante descrive un atteggiamento che rivela uno sguardo rivolto verso un mondo interiore fatto di fantasie e sogni. Questo sguardo trasmette una sensazione di evasione dalla realtà, di abbandono alle immagini mentali create dalla mente. Chi si mostra sognante manifesta una connessione profonda con i propri pensieri immaginativi, lasciando emergere un senso di meraviglia e di desiderio di scoprire ciò che si cela oltre il presente. È un modo di percepire il mondo attraverso la propria fantasia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sognante

In presenza della definizione "Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia" conferma che la soluzione 'Sognante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sognante

S Savona O Otranto G Genova N Napoli A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come lo sguardo di chi si abbandona a una fantasia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sognante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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