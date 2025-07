Una linea della squadra di calcio nei cruciverba: la soluzione è Mediana

MEDIANA

Curiosità e Significato di Mediana

Perché la soluzione è Mediana? La parola mediana indica un elemento centrale in una sequenza ordinata, come nel calcio dove rappresenta la linea mediana del campo, che divide le due squadre. È anche usata in matematica per indicare il valore centrale di un insieme di dati. In sintesi, la mediana è ciò che si trova nel mezzo, collegando simbolicamente la squadra e il campo.

Come si scrive la soluzione Mediana

La definizione "Una linea della squadra di calcio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

