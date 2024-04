La Soluzione ♚ Squadra di calcio di Glasgow

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Squadra di calcio di Glasgow. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CELTIC

Curiosità su Squadra di calcio di glasgow: Celtic è la squadra campione in carica, avendo vinto il titolo per la cinquantatreesima volta nella propria storia. aberdeen dundee glasgow edimburgo kilmarnock... Il Celtic Football Club (AFI: /s'ltk 'futbol 'klb/), noto più semplicemente come Celtic, è una società calcistica scozzese con sede nella città di Glasgow. Milita nella Scottish Premiership dal 1890, anno della costituzione del campionato, è l'unico club scozzese ad avere sempre disputato la Scottish Premiership sin dalla sua istituzione (1890-91) e, insieme all'Aberdeen, a non essere mai retrocesso. A livello nazionale è la seconda squadra in Scozia per numero di titoli ufficiali vinti: 115. Nella bacheca del club figurano: 53 campionati, 41 Coppe di Scozia (record) e 21 Coppe di Lega. A livello internazionale nella bacheca del club ...

